Двое пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве

Одна из участниц аварии сломала ногу
В Москве произошла авария с участием четырех автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на экстренные службы столицы.
ДТП случилось на повороте с Боровского шоссе на поселок Толстопальцево.
Пострадали два человека - мужчина и девушка. Агентство городских новостей "Москва" уточняет, что девушка сломала ногу, мужчина получил травму головы.
Дополнительные подробности аварии уточняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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