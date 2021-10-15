Двое пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве

Одна из участниц аварии сломала ногу

В Москве произошла авария с участием четырех автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на экстренные службы столицы.

ДТП случилось на повороте с Боровского шоссе на поселок Толстопальцево.

Пострадали два человека - мужчина и девушка. Агентство городских новостей "Москва" уточняет, что девушка сломала ногу, мужчина получил травму головы.

Дополнительные подробности аварии уточняются.

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