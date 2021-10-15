Минюст обновил реестр СМИ-иноагентов

В перечень попали "Росбалт" и Republic

Организация "Москоу диджитал медиа" (выпускает издание Republic) и юридическое лицо агентства "Росбалт" (АО "РС-Балт") включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

"Дополнен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 15 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Накануне в перечень попала Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение". Всего в настоящий момент в списке Минюста 88 строчек - это СМИ и журналисты оппозиционных изданий.

Полностью список доступен по ссылке.

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