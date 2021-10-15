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Захарова: Запад истерит перед открытием "Северного потока - 2"

21:08
  • пятница
  • 15 октября 2021

Высказывания многих зарубежных политиков вызывают недоумение

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram, что на Западе усиливается истерия перед открытием газопровода "Северный поток - 2".
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"Чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратила внимание на высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который предположил, что Россия будет использовать "газ как оружие".

"Борис Джонсон через своего пресс-секретаря сообщает, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток - 2", - также заметила представитель МИД.

По словам Захаровой, "все это - удивительное".

"Давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы", - добавила она.

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