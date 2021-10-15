Меркель рассказала, каким будет новое правительство Германии

Главным образом - проевропейским

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, каким видит новое правительство ФРГ.

"Это будет проевропейское правительство, которое знает, что Европа значит для мира и свободы у нас", - цитирует Меркель агентство DPA.

Она добавила, что новые власти, как ожидают граждане, продолжит многие вещи, которые уже начаты, расставив при этом новые акценты.

"Зеленые" и либералы начнут коалиционные переговоры, также предположила Меркель.

Ранее руководство СДПГ, "зеленые" и СвДП рекомендовало партийным органам одобрить переход от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным.

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