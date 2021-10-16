Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Дераа

Люди получили продуктовые наборы

Российские военные провели первую гуманитарную акцию в районе Аль-Баляд сирийского города Дераа, который 10 лет находился под контролем террористов.

При содействии нашего Центра по примирению удалось убедить боевиков сложить оружие и теперь некогда мятежный район возвращается к мирной жизни.

Населению доставили 500 продуктовых наборов общим весом более четырёх тонн. Дома и сельхозтехника в Аль-Баляде пострадали от обстрелов, полки магазинов пустуют и помощь наших военных крайне необходима.

В ближайшее время российские гуманитарные конвои отправятся и в другие районы Дераа, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram