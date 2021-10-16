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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Дераа

10:32
  • суббота
  • 16 октября 2021

Люди получили продуктовые наборы

Российские военные провели первую гуманитарную акцию в районе Аль-Баляд сирийского города Дераа, который 10 лет находился под контролем террористов.
В Сирии боевики продолжают сдавать оружие

При содействии нашего Центра по примирению удалось убедить боевиков сложить оружие и теперь некогда мятежный район возвращается к мирной жизни.

Населению доставили 500 продуктовых наборов общим весом более четырёх тонн. Дома и сельхозтехника в Аль-Баляде пострадали от обстрелов, полки магазинов пустуют и помощь наших военных крайне необходима.

В ближайшее время российские гуманитарные конвои отправятся и в другие районы Дераа, сообщает "ТВ Центр".

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