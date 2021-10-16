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Мощный циклон затопил столицу Греции

10:01
  • суббота
  • 16 октября 2021

Возникли перебои с электричеством

Греция борется с последствиями циклона "Баллос".  Сильные ливни затопили сотни домов и вызвали оползни. Жертвой стихии уже стал, по меньшей мере, один человек.
Около 10 тысяч крымчан остались без света из-за мощного циклона

Мощное наводнение охватило Афины. Чтобы спастись, водители оставляли свои машины прямо на проезжей части. Под одним из мостов в водную ловушку попал автобус. Обошлось без пострадавших.

В столице Греции закрыты станции метро. В нескольких районах перебои с электричеством и связью. Не работают школы и госучреждения. Спасатели получили сотни звонков с просьбой о помощи.

 Власти призывают людей не выходить на улицу и избегать опасных районов.  По прогнозам, "Баллос" отступит только в воскресенье, 17 октября, сообщает "ТВ Центр".

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