Мощный циклон затопил столицу Греции

Возникли перебои с электричеством

Греция борется с последствиями циклона "Баллос". Сильные ливни затопили сотни домов и вызвали оползни. Жертвой стихии уже стал, по меньшей мере, один человек.

Мощное наводнение охватило Афины. Чтобы спастись, водители оставляли свои машины прямо на проезжей части. Под одним из мостов в водную ловушку попал автобус. Обошлось без пострадавших.

В столице Греции закрыты станции метро. В нескольких районах перебои с электричеством и связью. Не работают школы и госучреждения. Спасатели получили сотни звонков с просьбой о помощи.

Власти призывают людей не выходить на улицу и избегать опасных районов. По прогнозам, "Баллос" отступит только в воскресенье, 17 октября, сообщает "ТВ Центр".

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