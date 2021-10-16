Сербию не устроила цена на российский газ

Она поднялась в три раза

Сербию не устраивает российское предложение о цене на газ. Об этом заявил президент Александр Вучич. По его словам, Москва предложила рассчитывать цену газа по новой формуле, из-за чего она вырастет почти в три раза.

Сейчас Сербия покупает российский газ по 270 долларов за тысячу кубометров; новая цена, предложенная Россией – 790 долларов. Сербия не может покупать голубое топливо по такой цене, сказал Вучич в интервью телеканалу TV Prva.

25 ноября должна пройти встреча президентов двух стран. На ней Вучич донесёт свою позицию до Владимира Путина. По словам лидера Сербии, он будет просить российского президента продлить нынешнюю цену на газ до конца отопительного сезона, на три-шесть месяцев.

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