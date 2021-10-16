На МКС сработала сирена из-за неисправности модуля "Звезда"

Это второе ЧП за двое суток

Новое ЧП на Международной космической станции. В ночь на 16 октября её экипаж разбудила сирена – в российском модуле "Звезда" произошёл сбой.

"У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции", - сообщил в ЦУП космонавт Антон Шкаплеров. По его словам, причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".

Сутки назад станция на короткое время потеряла ориентацию. Это произошло во время пробного включения двигателей корабля "Союз МС-18", на котором 17 октября должен вернуться на Землю киноэкипаж. МКС развернуло на 57 градусов, но через полчаса космонавтам удалось вернуть её в прежнее положение на орбите.

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