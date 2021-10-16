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В России участились санитарные рейды по торговым центрам

12:15
  • суббота
  • 16 октября 2021

Инспекторы следят за соблюдением санитарных правил

В России усиливают ограничения и контроль за соблюдением мер безопасности из-за роста числа заражений коронавирусом. В школах Курской области каникулы начнутся на неделю раньше. На это время педагогам старшего возраста рекомендовано взять отпуск, а детям запрещено находиться в общественных местах без родителей.
Общепит Липецкой области перейдет на систему QR-кодов

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет, а также медиков, госслужащих, сотрудников общепита и сферы услуг, сообщает "ТВ Центр".

Одну из крупнейших многопрофильных больниц Санкт-Петербурга вынуждены снова переоборудовать под лечение пациентов с ковидом. Дополнительные места организуют и в других городских стационарах.

 В Архангельской области закрыты игровые залы и детские развлекательные клубы. В торговых центрах - обязательна термометрия. У посетителей кафе, салонов красоты требуют предъявить QR-код.

С 16 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому срок получения результатов ПЦР-тестов теперь не будет превышать суток. Ранее этот период составлял 48 часов. Нововведение позволит быстрее выявлять носителей вируса.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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