Россия предупредила Запад о новом конфликте в Косово

Ситуация обостряется

Отсутствие реакции Запада на провокации со стороны Приштины ведёт к открытому столкновению Косово с Сербией. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.

Буквально на днях в результате спецоперации косовской полиции и спецназа десятки людей получили ранения. Хотя ещё в сентябре Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове. За последний месяц ситуация в Косово обострилась настолько, что стало понятно: в Европе назревает новый вооружённый конфликт.

Диалог сторон зашёл в тупик. Глава частично признанной республики обвиняет Белград в разжигании розни между якобы мирно живущими вместе албанцами и сербами. Резкий ответ Вьоса Османи получает от представителя России. Василий Небензя привёл факты нарушения Приштиной международных договорённостей и вооружённых провокаций.

В конце сентября власти в Приштине перекрыли движение транспорта через границу с Сербией. Это спровоцировало возмущение сербского населения в Косово. В северные районы был направлен спецназ и бронетехника. А на этой неделе в ходе рейдов по магазинам и аптекам в Митровице и Звечане силовики применили силу в отношении гражданского населения. Десятки человек получили ранения, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем именно Евросоюз и НАТО являются гарантами безопасности в Косово. Но пока защитить сербов от притеснений обещает лишь Белград, не выходящий, впрочем, за рамки международных норм. А бряцание оружием со стороны Приштины имеет и внутриполитический аспект. Национал-радикализм хорошо продаётся перед муниципальными выборами, которые пройдут в Косово 17 октября.

Россия выступает за диалог и призывает западные страны выполнять свои обязательства. Но в Сербии к этому относятся со скепсисом. По словам президента Вучича, на Западе слишком многим Косово выгодно именно в таком, неопределённом виде, как удобная перевалочная база для мировой наркоторговли.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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