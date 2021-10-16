Торфяники под Екатеринбургом могли поджечь

Город окутало смогом
В Екатеринбурге на месте тления торфяников проводят пожарно-техническую экспертизу. Как сообщили в МЧС, наиболее вероятная причина возгорания - поджог. По итогам проверки материалы передадут в следственные органы.
Между тем, в районе действует 27 очагов. Введён режим чрезвычайной ситуации. Специалисты дополнительно проложили пять магистральных линий, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды для тушения, сообщает "ТВ Центр".
Продолжают усиливать и группировку МЧС. Для борьбы со стихией задействовали курсантов. В городе концентрация вредных веществ в воздухе постепенно приходит в норму. Местный аэропорт работает в штатном режиме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram