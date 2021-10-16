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Торфяники под Екатеринбургом могли поджечь

12:31
  • суббота
  • 16 октября 2021

Город окутало смогом

В Екатеринбурге на месте тления торфяников проводят пожарно-техническую экспертизу. Как сообщили в МЧС, наиболее вероятная причина возгорания - поджог. По итогам проверки материалы передадут в следственные органы.
Дым от горящих торфяников парализовал жизнь в Екатеринбурге

Между тем, в районе действует 27 очагов. Введён режим чрезвычайной ситуации. Специалисты дополнительно проложили пять магистральных линий, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды для тушения, сообщает "ТВ Центр".

Продолжают усиливать и группировку МЧС. Для борьбы со стихией задействовали курсантов. В городе концентрация вредных веществ в воздухе постепенно приходит в норму. Местный аэропорт работает в штатном режиме.

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