Мюзикл "Граф Орлов" возвращается на московскую сцену

Его не показывали пять лет

Знаменитый "Граф Орлов" - вновь на сцене. Известный мюзикл после пятилетнего перерыва открывает новый сезон в московской оперетте. Зрелищная и драматичная постановка успела покорить сердца театралов. Пронзительная музыка, сценические спецэффекты, костюмы и декорации - впечатляет всё.

В театре модернизировали механизмы декораций, чтобы мюзиклы "Граф Орлов" и "Монте-Кристо", каждый месяц сменяя друг друга, были показаны в связке со знаменитой постановкой "Анна Каренина". Техническое оснащение спектакля - одно из самых сложных. Чего стоит только палуба-сцена. Яркие костюмы, сложная хореография - это далеко не всё, чем можно привлечь зрителя... В мюзикле - три разных состава артистов, сообщает "ТВ Центр".

В основе сюжета - правление Екатерины II, на фоне которого разворачивается история любви и предательства. Григорий Орлов - фаворит императрицы, отправленный в европейскую ссылку, знакомится с молодой красавицей, называющей себя Елизаветой, внучкой Петра I. Интрига перерастает в глубокое взаимное чувство - долга или любви. Одна из загадок XVIII, которую вновь предстоит разгадать зрителям.

С момента первой постановки в 2012 году "Граф Орлов" уже покорил миллионы зрителей и заслужил признание театральных критиков. И кажется, настало время повторить этот успех.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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