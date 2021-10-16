Четверо россиян задохнулись в сауне отеля в Албании

Полиция ведёт расследование

В Албании нашли тела четырёх россиян. Они находились в сауне одного из отелей и, скорее всего, умерли от перегрева или задохнулись.

Издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию сообщает, что речь идёт о туристах из России - двух мужчинах и двух женщинах. Их имена не называются, но известен возраст - 31, 37, 58 и 60 лет,

ЧП произошло в деревне Керрет, которая расположена примерно в 20 километрах к югу от Дурреса и в нескольких километрах от Адриатического моря. На месте происшествия работают криминалисты.

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