Названо число привившихся от коронавируса москвичей

Коллективный иммунитет превышает 60%

Число привившихся от коронавируса москвичей приближается к 50%, а уровень коллективного иммунитета в столице составляет 61%. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины в Москве привит 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 жителей. Население Москвы – около 12 миллионов человек.

Ранее на портале стопкоронавирус.рф появились новые инструменты для отслеживания ситуации с заболеваемостью – карта по регионам и счётчик вакцинации.

На этой неделе в России резко выросло число ежедневно выявляемых больных. 16 октября зафиксирован максимум с начала пандемии: коронавирусом за сутки заразились 33 208 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram