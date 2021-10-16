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Названо число привившихся от коронавируса москвичей

14:42
  • суббота
  • 16 октября 2021

Коллективный иммунитет превышает 60%

Число привившихся от коронавируса москвичей приближается к 50%, а уровень коллективного иммунитета в столице составляет 61%. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.
В России запустили счётчик вакцинации от коронавируса

Первым компонентом вакцины в Москве привит 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 жителей. Население Москвы – около 12 миллионов человек.

Ранее на портале стопкоронавирус.рф появились новые инструменты для отслеживания ситуации с заболеваемостью – карта по регионам и счётчик вакцинации.

На этой неделе в России резко выросло число ежедневно выявляемых больных. 16 октября зафиксирован максимум с начала пандемии: коронавирусом за сутки заразились 33 208 человек.

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