Андрей Бочкарёв: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов почти на 40%

Его откроют в 2023 году

Строящийся участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена готов на 37%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, строители на 58% закончили возведение монолитных конструкций на станции "Пыхтино". Также активно идёт строительство на станции "Внуково", где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос сетей связи.

Завершить строительство обеих станций планируется в 2023 году. Ввод нового участка улучшит транспортную инфраструктуру Новой Москвы, а "Внуково" станет первым аэропортом в России со своей станцией метро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram