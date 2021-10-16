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Андрей Бочкарёв: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов почти на 40%

14:09
  • суббота
  • 16 октября 2021

Его откроют в 2023 году

Строящийся участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена готов на 37%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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По его словам, строители на 58% закончили возведение монолитных конструкций на станции "Пыхтино". Также активно идёт строительство на станции "Внуково", где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос сетей связи.

Завершить строительство обеих станций планируется в 2023 году. Ввод нового участка улучшит транспортную инфраструктуру Новой Москвы, а "Внуково" станет первым аэропортом в России со своей станцией метро.

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