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Роспотребнадзор опечатал "Чайхону Микс-Макс" на севере Москвы за нарушения мер профилактики COVID-19

14:03
  • суббота
  • 16 октября 2021

В заведении не носили маски

За нарушение санитарных норм в Москве опечатана "Чайхона Микс-Макс" на Ленинградском шоссе.
В России участились санитарные рейды по торговым центрам

Как сообщила АГН "Москва" ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в САО Изабелла Мелконян, в этом заведении были выявлены грубейшие нарушения – там не дезинфицировали помещения, не мерили посетителям температуру, сотрудники ресторана не носили маски, а гости не соблюдали социальную дистанцию.

Теперь чайхоне грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Это решение должен принять суд.

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