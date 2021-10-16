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В Кремле прошёл последний в этом году развод караулов

16:02
  • суббота
  • 16 октября 2021

В холодное время церемония не проводится

Последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов прошла в Кремле. Несколько сотен зрителей пришли на Соборную площадь посмотреть на красочное выступление Президентского полка.
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В тёплое время года кавалеристы почётного эскорта каждую субботу показывают сложнейшие элементы выездки и синхронных построений. А пешие бойцы демонстрируют филигранное обращение с оружием.

Церемония проходит под сопровождение Президентского оркестра. В этом сезоне в репертуар музыкантов вошёл ещё один марш, представленный во время фестиваля "Спасская башня".

С началом холодов выступления полка прекращаются. В этом году из-за пандемии практику пришлось приостановить ещё и летом. Но даже во время перерывов лошади не теряют форму, продолжая тренировки в тёплом манеже, сообщает "ТВ Центр".

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Развод пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле
Развод пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле
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