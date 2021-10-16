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Левые активисты забросали полицию в Берлине коктейлями Молотова

15:15
  • суббота
  • 16 октября 2021

Задержаны десятки протестующих

Массовые беспорядки с участием пяти тысяч человек. В Берлине акция протеста левых активистов завершилась столкновениями с полицией, сообщает "ТВ Центр".
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Митингующие вели себя крайне агрессивно: поджигали автомобили, переворачивали мусорные баки и закидывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, камнями и петардами. Те в ответ применили светошумовые гранаты и водомёты. В результате задержаны свыше 50 человек.

Такое поведение радикалов спровоцировала спецоперация по расселению заброшенного здания - так называемого сквота. Люди незаконно проживали там больше 30 лет. Долгое время на ситуацию не обращали внимания, но недавно владелец дома потребовал освободить его через суд. А когда жильцы отказались покидать здание, пришлось вмешаться спецназу.

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