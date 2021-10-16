В Москве открылся родительский форум

Его организовало Российское движение школьников

Сотни участников со всех уголков страны. В Москве стартовал родительский форум, организованный Российским движением школьников. В повестке - актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения, сообщает "ТВ Центр".

Как отмечают спикеры, организация активно развивается, поэтому необходимо объединять усилия и вовлекать родителей, которые могут выступить как экспертное сообщество, давая обратную связь и предлагая новые инициативы. Это, как подчёркивают организаторы, позволит сделать работу движения более эффективной и интересной.

"Всё это ради того, чтобы школьная жизнь стала радостью для всех, чтобы не было потаённых, недоговорённых моментов. И если есть вопрос, его можно прийти, задать и решить, вот это наша главная задача", - отметила депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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