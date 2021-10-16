Фанаты Кристины Асмус назвали имя её нового возлюбленного

Сама актриса хранит молчание

Поклонники вычислили нового избранника Кристины Асмус. Как утверждают сетевые пинкертоны и пуаро, 33-летняя актриса встречается с исполнительным продюсером телесериалов Борисом Кокиным.

Несколько месяцев назад Асмус заинтриговала фанатов переменами на личном фронте. Она призналась, что после расставания с Гариком Харламовым нашла нового кавалера, но имя его не назвала.

Поклонники переворошили социальные сети и вычислили личность предполагаемого бойфренда. Они сопоставили кадры, которые публиковали в своих соцсетях предполагаемые возлюбленные.

Обнаружились некоторые совпадения. Ко всему прочему, Асмус и Кокин подписаны друг на друга в Instagram, пишет Telegram-канал "Светские хроники".

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