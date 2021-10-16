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Подруга Валерия Леонтьева рассказала о его поведении в горящем самолёте

18:35
  • суббота
  • 16 октября 2021

Артистка вспомнила интересный случай

Хладнокровию Валерия Леонтьева можно позавидовать. Если верить его давней подруге, то 72-летний артист в любой ситуации остаётся спокойным и невозмутимым.
Прививки спасли Леонтьева от тяжелого течения COVID-19

"Мы летели в самолёте, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, сидел читал, как камень, застывший", - приводит 5-tv.ru слова экс-коллеги певца по сцене Ольги Ломовой.

Артистка рассказала, что в тот момент Леонтьев был похож на вождя, который подаёт пример, как вести себя в подобных ситуациях. Он не паникёр и даже, если внутри что-то переживает - никогда не покажет, рассказала Ломова.

На днях Валерий Леонтьев попал в больницу с коронавирусом. Он переносит болезнь легко и без осложнений, так как некоторое время назад сделал прививку.

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