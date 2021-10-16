В район посадки корабля с киноэкипажем выдвинулись спасатели

На Землю вернутся Юлия Пересильд и Клим Шипенко

В район предполагаемой посадки корабля "Союз-МС18" выдвинулись спасатели. Посадка киноэкипажа должна пройти ранним утром 17 октября, сообщили в "Роскосмосе".

Запланированное место посадки находится в 150 километрах от города Жезказган в Казахстане, время посадки – 7 часов 35 минут.

С МКС вернутся на Землю актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

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