В район посадки корабля с киноэкипажем выдвинулись спасатели

На Землю вернутся Юлия Пересильд и Клим Шипенко
В район предполагаемой посадки корабля "Союз-МС18" выдвинулись спасатели. Посадка киноэкипажа должна пройти ранним утром 17 октября, сообщили в "Роскосмосе".
Запланированное место посадки находится в 150 километрах от города Жезказган в Казахстане, время посадки – 7 часов 35 минут.
С МКС вернутся на Землю актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: