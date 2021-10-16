ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

15 человек получили травмы
Серьёзная авария произошла в Нижнем Новгороде. На улице Мирошникова столкнулись два пассажирских автобуса и грузовик.
На момент ДТП в автобусах было в общей сложности 50 человек. 15 из них госпитализированы с различными травмами, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
Выяснением причин аварии занимается прокурор Московского района. Он даст оценку соблюдению федерального законодательства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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