ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

15 человек получили травмы

Серьёзная авария произошла в Нижнем Новгороде. На улице Мирошникова столкнулись два пассажирских автобуса и грузовик.

На момент ДТП в автобусах было в общей сложности 50 человек. 15 из них госпитализированы с различными травмами, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

Выяснением причин аварии занимается прокурор Московского района. Он даст оценку соблюдению федерального законодательства.

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