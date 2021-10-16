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В Подмосковье расследуют массовое отравление школьников

18:04
  • суббота
  • 16 октября 2021

20 человек обратились к врачам

20 школьников отравились в подмосковном Клину. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщает АГН "Москва".
Прокуратура проверяет данные об отравлении школьников в Красноярске

15 октября дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. Шестерых школьников госпитализировали, остальным была оказана амбулаторная помощь.

Следственная группа уже опросила должностных лиц и ознакомилась с необходимой документацией. Также взяты пробы продуктов, которые учащиеся употребляли в школе.

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