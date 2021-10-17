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Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю

09:37
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Они пробыли в космосе 12 дней

Корабль "Союз-МС18" с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. С МКС на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.
Глава Роскосмоса рассказал о состоянии Пересильд и Шипенко

Пересильд и Шипенко провели в космосе 12 дней. Их полёт стал первым в мире, до этого на орбиту не летали артисты и режиссёры для съёмок фильма в условиях невесомости.

Киноэкипаж отправился на МКС 5 октября. Старт прошёл безупречно, но во время стыковки возникли некоторые сложности: пришлось перейти с автоматического на ручной режим сближения со станцией. 15 октября МКС на несколько минут потеряла ориентацию в пространстве, а через сутки на станции сработала сирена из-за неисправности в российском блоке "Звезда".

Пересильд и Шипенко во время полёта сняли несколько эпизодов фильма "Вызов". По сценарию картины, актриса играет врача, который делает сложную операцию на сердце в условиях невесомости.

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