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В России впервые отмечают День отца

10:07
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

В некоторых регионах праздник был и раньше

17 октября в России впервые на общефедеральном уровне отмечают День отца. Указ о празднике в начале октября подписал президент Владимир Путин. Предложение о Дне отца ранее выдвинула уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Россияне призвали сделать День отца официальным праздником

В некоторых регионах День отца отмечается уже несколько лет и утверждён законодательно. В частности, праздник отмечают в третье воскресенье октября в Череповце, Новосибирске, в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях.

В Москве День Отца стали праздновать с 2014 года. Обычно в этот день в городе проводится фестиваль "Папа Фест".

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