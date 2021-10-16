Принято решение о реконструкции Центрального телеграфа

Там появятся новые общественные пространства

В ближайшее время начнётся реставрация Центрального телеграфа в Москве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

"Внешне он будет выглядеть так же, как в начале своей истории - в 1927 году. Телеграфные технологии ушли в прошлое, но здание займёт важное место в жизни города", - сообщил мэр. В отреставрированном Центральном телеграфе откроются общественные пространства, добавил он.

Центральный телеграф на Тверской улице был построен в 20-х годах прошлого века по проекту архитектора Ивана Рерберга. Здание исполнено в стиле рационального модерна. Изначально в нём находились главная московская телеграфная станция и отделений междугородной связи. Центральный телеграф внесён в список объектов культурного наследия.

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