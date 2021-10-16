В Якутии пациент больницы напал с ножом на соседей по палате

Больного задержали

Один человек погиб, ещё четверо получили ранения во время нападения пациента наркологического диспансера на соседей по палате. ЧП произошло в Якутии.

Во время ночной ссоры больной напал на находящихся рядом пациентов и нанёс им удары ножом. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя местного управления СКР Надежда Дворецкая, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Нападавший задержан. Следователи проводит необходимые процессуальные действия.

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