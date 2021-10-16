ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неудачи россиян и жеребьевка: главное о первом дне "Кубка Кремля"

21:42
  • суббота
  • 16 октября 2021

Подводим предварительные итоги субботних матчей

В Москве завершается первый день международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Весь день в субботу на Центральном корте (Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой) и кортах №1 и №2 (Дворец спорта "Лужники") идут квалификационные матчи женского и мужского турниров. Впереди еще два матча, но уже сейчас можно подвести предварительные итоги.

Сразу несколько теннисистов снялись с "Кубка Кремля"
Вторая ракетка мира Соболенко сыграет на "Кубке Кремля"

Для россиян день начался с неудач. Так, в стартовом матче турнира проиграла 16-летняя россиянка Эрика Андреева. В двух сетах ее обыграла американка Бернарда Пера. Не прошли первый круг квалификации и другие наши соотечественницы — Наталья Вихлянцева и Анастасия Гасанова.

Мужчины также не смогли порадовать российских болельщиков: один за другим проиграли Ярослав Демин, Павел Котов и Максим Жуков.

Но есть и победы: уже во втором круге квалификации, который пройдет в воскресенье, зрители смогут понаблюдать за игрой Виталии Дьяченко, Анастасии Тихоновой, Анны Калинской и Дианы Шнайдер. Несколько минут назад стало известно, что Оксана Селехметева победила Арину Родионову из Австралии и продолжит борьбу за место в основной сетке.

Первый день турнира в фотографиях:

 

Жеребьевка турнира

Днем в субботу организаторы также провели жеребьевку "Кубка Кремля". В мероприятии приняли участие серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов и двукратная победительница турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Симона Халеп.

Получившая wild card в основную сетку Халеп рассказала, что у нее остались прекрасные воспоминания с турнира 2013 года, в котором она одержала победу. "Я хочу поблагодарить организаторов за wild card. Мне очень приятно находиться снова здесь, в Москве. У меня сохранились самые приятные воспоминания о своей победе. С нетерпением жду начала этого турнира”, — призналась спортсменка перед началом жеребьевки.

Хачанов, в свою очередь, сказал, что из-за долгого перелета из США до сих пор не понимает, где находится — то ли в Москве, то ли все еще в Америке. Тем не менее, теннисист отметил, что "все выглядит очень красиво", и приезжать в Москву он всегда рад. По словам Хачанова, домашний турнир у него ассоциируется с детством и, конечно, с победой в 2018 году.

Пары WTA 500:

  • Соболенко — Bye (пропускает первый круг основной сетки – прим. ред.);
  • Самсонова — Томлянович;
  • Касаткина — Калинина;
  • Александрова — Жабер;
  • Саккари — Bye;
  • Ястремская — квалифаер (определится по итогам двухдневной квалификации – прим. ред.);
  • Потапова – Халеп;
  • Рыбакина — Вондроушова;
  • Контавейт — квалифаер;
  • Квалифаер — квалифаер;
  • Bye – Павлюченкова;
  • Кербер — Синякова;
  • Остапенко — Петкович;
  • Квалифаер — Мартинцова;
  • Bye – Мугуруса.

Соперники ATP 250:

  • Рублев — Bye;
  • Сафиуллин — Маннарино;
  • Кориа — Качмазов;
  • Донской — Ивашко;
  • Крайинович — Bye;
  • Пелья — Мартинес;
  • Пол — Имер;
  • Квалифаер — Чилич;
  • Бублик — квалифаер;
  • Миллман — Бонзи;
  • Дакуорт — квалифаер;
  • Bye — Хачанов;
  • Джере — Симон;
  • Макдональд — Нисиока;
  • Кецманович — квалифаер;
  • Bye — Карацев.

По мнению директора женского турнира ВТБ Кубок Кремля-2021 Алексея Селиваненко, сетка получилась достаточно сбалансированной и ровной. Он подчеркнул, что проведение московского турнира сразу после турнира в Индиан-Уэллсе вносит свои коррективы, поскольку спортсменам тяжело акклиматизироваться и восстановиться после длительного перелета. По этой причине наблюдаются ежедневные изменения в сетке игроков: некоторые из них снимаются, некоторые, наоборот, присоединяются к турниру — как, например, получившая wild card Арина Соболенко.

Как считает директор женского турнира, центральным будет матч двукратной победительницы турнира "Большого шлема" Симоны Халеп с двукратной победительницей турниров WTA Анастасией Потаповой. Весьма интересным станет поединок двух восходящих звезд мирового тенниса Елены Рыбакиной и финалистки "Ролан Гаррос-2019" Маркеты Вондроушевой.

Директор мужского турнира Амир Тарпищев отметил: "Вижу, что Рублев в первом своем матче получит в соперники либо обладателя wild card Романа Сафиуллина, либо Адриана Маннарино, с которым они играли в финале "ВТБ Кубок Кремля-2019". <…> Для Жени Донского матч с Ильей Ивашко будет непростым, но вполне интересным. Непростая сетка и у Карена Хачанова: ему "светит" Дакворт, а дальше — Бублик. Матчи однозначно будут захватывающими. Аслан Карацев, скорее всего, в своем стартовом поединке встретится с Миомиром Кецмановичем, который сейчас играет очень прилично. Думаю, что практически все матчи на турнире будут очень боевыми и интересными".

Что дальше?

В воскресенье на кортах "Кубка Кремля" завершатся квалификационные матчи (второй круг) и уже с понедельника, 18 октября, стартует основная сетка турнира.

Из других планов: 17 октября организаторы обещают провести пресс-конференцию с Ариной Соболенко и некоторыми другими теннисистками.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пера Бернарда (США)
Пера Бернарда (США)
Пера Бернарда (США)
Пера Бернарда (США)
Пера Бернарда (США)
Пера Бернарда (США)
Андреева Эрика (Россия)
Андреева Эрика (Россия)
Андреева Эрика (Россия)
Андреева Эрика (Россия)
Вихлянцева Наталья (Россия)
Вихлянцева Наталья (Россия)
Вихлянцева Наталья (Россия)
Вихлянцева Наталья (Россия)
Бара Ирина (Румыния)
Бара Ирина (Румыния)
Бара Ирина (Румыния)
Бара Ирина (Румыния)
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Боснийский теннисист Джумхур Дамир
Жуков Максим (Россия)
Жуков Максим (Россия)
Жуков Максим (Россия)
Жуков Максим (Россия)
Жуков Максим (Россия)
Жуков Максим (Россия)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.