Неудачи россиян и жеребьевка: главное о первом дне "Кубка Кремля"

Подводим предварительные итоги субботних матчей

В Москве завершается первый день международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Весь день в субботу на Центральном корте (Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой) и кортах №1 и №2 (Дворец спорта "Лужники") идут квалификационные матчи женского и мужского турниров. Впереди еще два матча, но уже сейчас можно подвести предварительные итоги.

Для россиян день начался с неудач. Так, в стартовом матче турнира проиграла 16-летняя россиянка Эрика Андреева. В двух сетах ее обыграла американка Бернарда Пера. Не прошли первый круг квалификации и другие наши соотечественницы — Наталья Вихлянцева и Анастасия Гасанова.

Мужчины также не смогли порадовать российских болельщиков: один за другим проиграли Ярослав Демин, Павел Котов и Максим Жуков.

Но есть и победы: уже во втором круге квалификации, который пройдет в воскресенье, зрители смогут понаблюдать за игрой Виталии Дьяченко, Анастасии Тихоновой, Анны Калинской и Дианы Шнайдер. Несколько минут назад стало известно, что Оксана Селехметева победила Арину Родионову из Австралии и продолжит борьбу за место в основной сетке.

Первый день турнира в фотографиях:

Жеребьевка турнира

Днем в субботу организаторы также провели жеребьевку "Кубка Кремля". В мероприятии приняли участие серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов и двукратная победительница турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Симона Халеп.

Получившая wild card в основную сетку Халеп рассказала, что у нее остались прекрасные воспоминания с турнира 2013 года, в котором она одержала победу. "Я хочу поблагодарить организаторов за wild card. Мне очень приятно находиться снова здесь, в Москве. У меня сохранились самые приятные воспоминания о своей победе. С нетерпением жду начала этого турнира”, — призналась спортсменка перед началом жеребьевки.

Хачанов, в свою очередь, сказал, что из-за долгого перелета из США до сих пор не понимает, где находится — то ли в Москве, то ли все еще в Америке. Тем не менее, теннисист отметил, что "все выглядит очень красиво", и приезжать в Москву он всегда рад. По словам Хачанова, домашний турнир у него ассоциируется с детством и, конечно, с победой в 2018 году.

Пары WTA 500:

Соболенко — Bye (пропускает первый круг основной сетки – прим. ред.);

Самсонова — Томлянович;

Касаткина — Калинина;

Александрова — Жабер;

Саккари — Bye;

Ястремская — квалифаер (определится по итогам двухдневной квалификации – прим. ред.);

Потапова – Халеп;

Рыбакина — Вондроушова;

Контавейт — квалифаер;

Квалифаер — квалифаер;

Bye – Павлюченкова;

Кербер — Синякова;

Остапенко — Петкович;

Квалифаер — Мартинцова;

Bye – Мугуруса.

Соперники ATP 250:

Рублев — Bye;

Сафиуллин — Маннарино;

Кориа — Качмазов;

Донской — Ивашко;

Крайинович — Bye;

Пелья — Мартинес;

Пол — Имер;

Квалифаер — Чилич;

Бублик — квалифаер;

Миллман — Бонзи;

Дакуорт — квалифаер;

Bye — Хачанов;

Джере — Симон;

Макдональд — Нисиока;

Кецманович — квалифаер;

Bye — Карацев.

По мнению директора женского турнира ВТБ Кубок Кремля-2021 Алексея Селиваненко, сетка получилась достаточно сбалансированной и ровной. Он подчеркнул, что проведение московского турнира сразу после турнира в Индиан-Уэллсе вносит свои коррективы, поскольку спортсменам тяжело акклиматизироваться и восстановиться после длительного перелета. По этой причине наблюдаются ежедневные изменения в сетке игроков: некоторые из них снимаются, некоторые, наоборот, присоединяются к турниру — как, например, получившая wild card Арина Соболенко.

Как считает директор женского турнира, центральным будет матч двукратной победительницы турнира "Большого шлема" Симоны Халеп с двукратной победительницей турниров WTA Анастасией Потаповой. Весьма интересным станет поединок двух восходящих звезд мирового тенниса Елены Рыбакиной и финалистки "Ролан Гаррос-2019" Маркеты Вондроушевой.

Директор мужского турнира Амир Тарпищев отметил: "Вижу, что Рублев в первом своем матче получит в соперники либо обладателя wild card Романа Сафиуллина, либо Адриана Маннарино, с которым они играли в финале "ВТБ Кубок Кремля-2019". <…> Для Жени Донского матч с Ильей Ивашко будет непростым, но вполне интересным. Непростая сетка и у Карена Хачанова: ему "светит" Дакворт, а дальше — Бублик. Матчи однозначно будут захватывающими. Аслан Карацев, скорее всего, в своем стартовом поединке встретится с Миомиром Кецмановичем, который сейчас играет очень прилично. Думаю, что практически все матчи на турнире будут очень боевыми и интересными".

Что дальше?

В воскресенье на кортах "Кубка Кремля" завершатся квалификационные матчи (второй круг) и уже с понедельника, 18 октября, стартует основная сетка турнира.

Из других планов: 17 октября организаторы обещают провести пресс-конференцию с Ариной Соболенко и некоторыми другими теннисистками.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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