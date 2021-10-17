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Джен Псаки проверят на соблюдение закона об этике

10:22
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Она его нарушила на пресс-конференции

Джен Псаки подозревают в нарушении федерального закона об этике. Общественность призывает начать расследование в отношении пресс-секретаря Белого дома, сообщает "ТВ Центр".
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Во время одного из брифингов Псаки открыто поддержала кандидата от демократов на пост губернатора Вирджинии Терри Маколиффа. Она заявила, что администрация президента собирается сделать всё, чтобы помочь политику.

В комитете по этике считают, что пресс-секретарь использовала свой официальный авторитет ради влияния на выборы, которые пройдут 2 ноября. После инцидента Джен сказала, что впредь будет более осторожно подбирать слова.

Закон Хэтча 1939 года ограничивает любую агитацию федеральных служащих, за исключением президента и вице-президента.

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