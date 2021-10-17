Джен Псаки проверят на соблюдение закона об этике

Она его нарушила на пресс-конференции

Джен Псаки подозревают в нарушении федерального закона об этике. Общественность призывает начать расследование в отношении пресс-секретаря Белого дома, сообщает "ТВ Центр".

Во время одного из брифингов Псаки открыто поддержала кандидата от демократов на пост губернатора Вирджинии Терри Маколиффа. Она заявила, что администрация президента собирается сделать всё, чтобы помочь политику.

В комитете по этике считают, что пресс-секретарь использовала свой официальный авторитет ради влияния на выборы, которые пройдут 2 ноября. После инцидента Джен сказала, что впредь будет более осторожно подбирать слова.

Закон Хэтча 1939 года ограничивает любую агитацию федеральных служащих, за исключением президента и вице-президента.

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