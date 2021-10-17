Транспорт в регионах проверяют на соблюдение санитарных правил

Проходят масштабные рейды

В России вводят дополнительные меры санитарного контроля из-за роста числа заболевших коронавирусом. В Москве 18 октября заработают ещё 30 бесплатных пунктов экспресс-тестирования. А в Волгоградской области в спортзалы, салоны красоты, театры и музеи не пустят без QR-кода. В Ярославле начали переводить студентов на дистанционное обучение.

В Иркутске проверки масочного режима не прекращаются. Заболевших с каждым днем всё больше. Но тех, кто безответственно относится к защите своего здоровья и окружающих всё равно много. Жителей города, похоже, не пугает ни ковид, ни штрафы.

Только с начала этого года в транспорте выявили более семи тысяч нарушителей масочного режима. Пассажирам без масок придётся заплатить штраф до 30-ти тысяч рублей. Дороже нарушения обойдутся транспортным компаниям, сообщает "ТВ Центр".

Новые рекорды по заболеваемости в Ярославской области. Здесь, говорят врачи, коллективный иммунитет дорос только до отметки 39%. В Ярославском педагогическом вузе решили не рисковать и перевести многих студентов на дистанционную форму обучения.

На других факультетах, где студенты пока занимаются очно, всё строго. Если кто-то заболел - группу переводят на две недели на онлайн-обучение.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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