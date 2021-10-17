Европа взбунтовалась из-за введения ковид-паспортов

Во многих странах проходят акции протеста

Волна протестов ковид-диссидентов в очередной раз захлестнула Европу. Масштабные акции прошли во Франции. По всей стране на улицы вышли свыше 40 тысяч человек. Но, несмотря на массовость, митинги завершились мирно. Полиция задержала всего пятерых нарушителей порядка.

Главное требование собравшихся - отмена санитарных пропусков. Без них французы не могут посещать торговые центры, кинотеатры и кафе, а также путешествовать на дальние расстояния, сообщает "ТВ Центр".

Введение ковид-паспортов вызвало недовольство и жителей Италии. Теперь этот документ с данными о вакцинации или перенесённом заболевании стал обязательным для работников всех сфер. В случае отсутствия, сотруднику или компании грозит крупный штраф.

Растёт недовольство и в Америке. ВМС США пригрозили уволить всех сотрудников, которые не сделают прививку до конца ноября. При этом военнослужащие рискуют потерять ветеранские льготы. Кроме того, власти разрешили въезд в страну только для вакцинированных иностранцев, но препарат должен быть одобрен в Штатах.

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