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Китай застал врасплох США испытанием гиперзвуковой ракеты

13:05
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

В Вашингтоне заволновались

Испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, застало врасплох разведку США. Об этом сообщает американское издание Тhe Financial Times. Несмотря на то, что пуск был произведён ещё в августе, реакция в СМИ появилась только сейчас.
У Северной Кореи появилась собственная гиперзвуковая ракета

По данным источников газеты, летательный аппарат прошёл через низкоорбитальное пространство, а при приземлении ракета отклонилась от заданной траектории. Однако испытания показали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия и оказался намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США.

Эксперты сообщают, что теоретически разработка способна обойти американские системы противоракетной обороны. И если Пекин развернёт такое оружие, это станет дестабилизирующим фактором, сообщает "ТВ Центр".

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