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Растёт число жертв отравления метанолом в Екатеринбурге

13:37
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Скончались 18 человек

В Свердловской области после употребления суррогатного алкоголя скончались уже 18 человек. Накануне, 16 октября сообщалось о 16-ти погибших. Опасную продукцию предлагали на одной из торговых точек Екатеринбурга. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже задержаны два человека.
Появились подробности о расследовании отравлений алкоголем в Оренбургской области

Причина гибели 18 жителей Свердловской области - отравление метанолом. Это установлено экспертами. Токсичное вещество криминалисты обнаружили в алкогольной продукции, которую люди покупали в Екатеринбурге на Ботаническом рынке. Среди скончавшихся - 12 мужчин и 6 женщин, сообщает "ТВ Центр".

Следователи выяснили, что первые случаи гибели после употребления суррогата произошли ещё 10 октября. И вплоть до 15 октября каждый день умирали люди. Самому молодому было 25 лет. Старшему - 78. Подозреваемых в сбыте отравы уже задержали полицейские.

Все рынки Екатеринбурга теперь ждёт массовая проверка. Сейчас оперативники выясняют, где производили контрафакт, разливали в бутылки. Устанавливают поставщиков, связи задержанных и как долго они промышляли торговлей самодельным алкоголем.

Это уже второй случай массового отравления и гибели людей от употребления суррогатной водки. На прошлой неделе пострадали 64 жителя Оренбургской области, 35 из них скончались, трое остаются в больнице в тяжелейшем состоянии. По этому делу задержано уже 17 человек.

Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Полицейские и следователи не исключают, что пострадавших от употребления метилового спирта в Екатеринбурге может быть больше.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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