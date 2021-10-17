Ходить не получается: Пересильд поделилась впечатлениями после полёта в космос

Актриса пробыла на МКС 12 дней

Актриса Юлия Пересильд после посадки корабля "Союз МС-18" поделилась первыми впечатлениями о своём коротком, но запоминающемся полёте в космос. "Меня не тошнит, голова не болит, просто ходить пока не очень получается", - рассказала она.

Актриса грустит из-за возвращения с МКС на Землю. "У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться", - сказала она в эфире Первого канала.

Она также сообщила, что киноэкипаж почти не спал на протяжении 12 дней съёмок. У Юлии Пересильд и Клима Шипенко были грандиозные планы, поэтому приходилось работать по ночам, несмотря на запреты врачей.

Первая в мире актриса-космонавт добавила, что полёт в космос стал для неё невероятным приключением.

Утром 17 октября спускаемый аппарат корабля "Союз-МС18" с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. С МКС на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

Пересильд и Шипенко снимали на МКС эпизоды фильма "Вызов", в котором актриса играет врача, делающего сложную операцию космонавту в условиях невесомости.

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