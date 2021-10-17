Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира

У неё нет критериев оценки, считает спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. По его мнению, это надо делать в случае, если лауреат премии дискредитировал её.

Сейчас чётких критериев оценки, за что может быть вручена Нобелевская премия мира, нет, а, в случае выявленных преступлений со стороны лауреатов, доверие к этой награде могла бы вернуть процедура отзыва, считает спикер Думы.

"Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет. Понятно, за что их вручают. С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки", - написал Володин у себя в Telegram-канале.

В качестве примеров политик привёл Михаила Горбачева, чьё правление, по его мнению, привело к разобщению народов и крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР.

Также спикер упомянул экс-президента США Барака Обаму. Володин напомнил, что тот получил высокую награду в первый год президентства, когда о каких-либо результатах работы говорить было преждевременно.

Подобными решениями Нобелевская премия мира оказалась дискредитирована, уверен Володин. Доверие к ней может вернуться в случае введения процедуры отзыва премии.

Напомним, что в 2021 году Нобелевскую премию мира получили филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

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