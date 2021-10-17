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Дельта-штамм коронавируса стал чаще поражать детей

15:26
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Они болеют тяжело

Ситуация с коронавирусом в Москве осложняется. Прирост заболеваемости - почти на треть за неделю. Увеличивается и число госпитализаций. Причём врачи отмечают, что чаще и тяжелее стали болеть дети.
В России за сутки выявлено более 34 тысяч больных коронавирусом

"Информация, что дети не болеют, не соответствует действительности. Детей к нам за последний месяц к нам поступило в три раза больше, чем было до этого. В отличие от взрослых - это поражение не только дыхательной системы, но и сердечно-сосудистой, ЖКТ, нервной системы, свертывающей, иммунной", - говорит главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Осенью течение болезни изменилось. Она стала агрессивнее, чаще поражает детей раннего возраста. С 14 октября в десяти школах Москвы начали проводить экспресс-диагностику учащихся.  Тест на антиген способен выявить заболевших на ранних этапах, пока они не начали заражать окружающих.

Подробнее о ситуации в Москве – в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

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