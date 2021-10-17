В чём секрет успеха рок-оперы "Юнона и Авось"

Спектаклю исполняется 40 лет

В "Ленкоме" на днях будут отмечать юбилей рок-оперы "Юнона и Авось". Она на сцене уже 40 лет и за эти годы стала, по данным ВЦИОМ, самым известным спектаклем в России.

И вроде бы музыкальных постановок в стране немало, и драматичных историй любви на подмостках рассказано не счесть, и блестящие артисты не только в "Ленкоме". Но на "Юноне и Авось" всегда аншлаг.

Многие приходят на спектакль снова и снова, и даже зная его наизусть, всё равно испытывают те же, сильнейшие эмоции. Так в чём же здесь магия - разбиралась Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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