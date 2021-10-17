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Инструменты успеха: как проект "Искусство - детям" осуществляет мечты юных музыкантов

13:14
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Он реализуется в Москве с 2018 года

Москва предоставляет детям большие возможности для развития и творчества. В столице по программе "Искусство - детям" развиваются школы искусств, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Сейчас в столице развёрнута одна из крупнейших систем дополнительного образования в мире. В неё входит 139 школ искусств, в которых занимаются около 100 тысяч детей. Ребята изучают музыку, хореографию, изобразительное и театральное искусство.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, самым популярным направлением у подрастающего поколения стала музыка. Дети учатся играть на редких инструментах, например, на фаготе или блокфлейте.

Проект "Искусство - детям" стартовал в 2018 году. За первые два года была проведена большая работа – отремонтировано 130 объектов, закуплено более 12 тысяч музыкальных инструментов. Скоро в Новой Москве появятся две новых школы искусств.

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