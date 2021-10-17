Москвичей предупредили о температурных качелях

Погода будет неустойчивой

Очень переменчивая погода с дождями и снегом ждёт москвичей на следующей неделе. Судя по прогнозам синоптиков из Гидрометцентра, жители столичного региона ощутят на себе температурные качели.

Ночами в середине недели столбики термометров будут опускаться до минус четырёх, пройдёт мокрый снег.

А днём к концу недели воздух прогреется до плюс 15 градусов и весь выпавший снег растает.

Атмосферное давление будет падать и в конце недели его показатели составят 739 миллиметров ртутного столба.

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