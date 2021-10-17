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В Кремле не видят перспектив для встречи Путина и Зеленского

14:07
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Сначала Киев должен сделать домашнюю работу

В Кремле обрисовали перспективы встречи президентов России и Украины. Пока такой возможности нет из-за позиции Владимира Зеленского, который упорно называет Россию одной из сторон конфликта в Донбассе.
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", - сказал в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что украинские депутаты хотят принять закон о переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из Минских соглашений.

Что касается встречи в нормандском формате, то и здесь перспектив для диалога нет, считают в Кремле. Сначала Киеву нужно сделать домашнюю работу и согласовать общие позиции.

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