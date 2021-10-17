За это время решено 5 миллионов вопросов

Столичному порталу "Наш город" исполнилось 10 лет. С первым серьёзным юбилеем сотрудников и пользователей этого полезного сервиса поздравил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил заметный вклад портала в решение проблем столицы и поблагодарил москвичей за активную жизненную позицию. По мнению Путина, такие порталы стоит внедрять во всех регионах страны.

В свою очередь мэр Сергей Собянин написал у себя "ВКонтакте", что за десять лет работы портала было решено более пяти миллионов вопросов.

"Теперь москвичи могут быстрее сообщать о конкретных проблемах в их доме, дворе или районе. Для этого достаточно разместить на сайте проекта фотографию и краткое описание", - отметил мэр.

Портал "Наш город" создан для решения различных проблем, возникающих в столице. Все жалобы москвичей в предельно короткие сроки рассматриваются, а проблемы решают ответственные за их выполнение чиновники и служащие.

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