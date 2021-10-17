"Нереальные эмоции, нужно переварить": Павлюченкова - о победе на ОИ и ожиданиях от "Кубка Кремля"

Олимпийская чемпионка призналась, что ощущает усталость, но на игру в Москве силы есть

17 октября во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой прошла пресс-конференция российской теннисистки, олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой. "ТВ Центру" удалось задать спортсменке несколько вопросов, в том числе про ее спортивные успехи и ожидания от турнира "ВТБ Кубок Кремля 2021".

ТВЦ: Во втором круге вы встретитесь с победителем квалификационного матча. А уже в третьем можете выйти на корт против Елены Рыбакиной. Далее по сетке идет испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса. Как вы оцениваете итоги жеребьевки? И в целом соперниц из своей группы?

Анастасия Павлюченкова: Вы сами знаете, как бывает в спорте, в теннисе. Отталкиваемся от фамилий, от посева, дальше - не знаем, что произойдет дальше, никогда не знаем. Но в целом состав очень серьезный, и он такой всегда на "Кубке Кремля", что не может не радовать.

ТВЦ: Недавно вы вернулись из США, уже показали в своем Instagram корты в "Лужниках". Как прошла тренировка в Москве? И как вам организация "Кубка Кремля"?

А.П.: Сегодня рано утром я провела тренировку с Симоной Халеп. Хорошая была тренировка. Я хотела попробовать центральный корт, поэтому пришлось рано приезжать. В целом всё нравится пока, всё хорошо, по крайней мере, для нас, русских. Для иностранцев как, не знаю, с ними не общалась.

ТВЦ: Три месяца назад вы стали олимпийской чемпионкой (в миксте). После этого были выступления на турнире в Остраве и Чикаго. А на прошлой неделе вы проиграли в третьем круге в Индиан-Уэллсе. У меня к вам два вопроса. Анастасия, какой у вас настрой на матчи в Москве? Усталость есть? И повлияло ли на ваш настрой недавнее поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе? И еще один: чувствуете ли вы, что ваша жизнь изменилась после победы в Токио?

А.П.: Вы еще забыли упомянуть US Open. После Токио моя жизнь не поменялась. Лично у меня. Что касается последнего поражения, то, конечно же, расстроилась. Был очень тяжелый матч, была нереальная борьба. Все начиналось достаточно хорошо в мою пользу, и поражение, конечно, подкосило, но это теннис, это спорт. Плюс, конец года и ощущается усталость. Я очень хорошо выступила на грунтовой серии, на "Ролан Гарросе", потом сразу был "Уимблдон" и затем Олимпиада - очень много всего подряд. Я испытала очень много разных нереальных эмоций, и в очень короткий срок. Немножко пока еще не справляюсь. Нужно много всего переварить. Конечно, усталость есть, ведь конец года. Но здесь на турнире есть настроение. В Москве всегда люблю играть, поэтому уже такой последний рывок, и все силы направляю сюда.

Анастасии Павлюченковой 30 лет. Она располагается на 13-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов под эгидой WTA. На турнирах "Большого шлема" ее лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Основная сетка "Кубка Кремля" пройдет с 18 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Победителем турнира у мужчин в прошлом году стал россиянин Андрей Рублев, у женщин победу одержала представительница Швейцарии Белинда Бенчич (не приехала в Москву в этом году).

На турнире в Москве Павлюченкова посеяна под четвертым номером и пропускает первый раунд. Ее соперница во втором круге определится позднее в воскресенье.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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