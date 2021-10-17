Названо условие для запуска газопровода "Северный поток-2"

Его озвучил российский посол в Лондоне

Полноценному запуску проекта "Северный поток-" мешает незначительная формальность. Россия ждёт разрешения от Германии, заявил посол нашей страны в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.

Дипломат в очередной раз развеял миф о том, что Москва использует поставки газа в Европу политический рычаг для давления на Запад. По его словам, Россия увеличит поставки газа в Европу по "Северному потоку-2", как только Германия окончательно одобрит работу трубопровода.

Ранее в Европе звучали заявления о том, что процесс сертификации газопровода займёт длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой. Но в "Газпроме" выражали надежду, что проект заработает до конца 2021 года.

Изначально "Северный поток-2" планировалось запустить в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Позже Вашингтон ввёл более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта. В сентябре 2021 года строительство газопровода было полностью завершено.

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