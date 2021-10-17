ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо условие для запуска газопровода "Северный поток-2"

17:31
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Его озвучил российский посол в Лондоне

Полноценному запуску проекта "Северный поток-" мешает незначительная формальность. Россия ждёт разрешения от Германии, заявил посол нашей страны в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.
"Северный поток-2" стал причиной кадрового коллапса в США

Дипломат в очередной раз развеял миф о том, что Москва использует поставки газа в Европу политический рычаг для давления на Запад. По его словам, Россия увеличит поставки газа в Европу по "Северному потоку-2", как только Германия окончательно одобрит работу трубопровода.

Ранее в Европе звучали заявления о том, что процесс сертификации газопровода займёт длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой. Но в "Газпроме" выражали надежду, что проект заработает до конца 2021 года.

Изначально "Северный поток-2" планировалось запустить в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Позже Вашингтон ввёл более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта. В сентябре 2021 года строительство газопровода было полностью завершено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газопровод "Северный поток-2"
Газопровод "Северный поток-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.