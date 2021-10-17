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Песков напомнил миру о пророческих заявлениях Путина

17:07
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Президент делает точные прогнозы

В Кремле напомнили о заявлениях и прогнозах Владимира Путина, которые часто сбывались. Глава государства никого не пугает, когда говорит о будущем; он просто описывает перспективы, сказал в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле не видят перспектив для встречи Путина и Зеленского

"Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", - отметил представитель Кремля.

На этой неделе Владимир Путин выступал на форуме "Российская энергетическая неделя". Он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ.

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