Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу

Наблюдатели не выезжают на линию разграничения

Миссия ОБСЕ в Донецке приостановила свою работу из соображений безопасности, сообщает "Военное обозрение".

На этой неделе украинские военные захватили в плен работавшего у линии соприкосновения наблюдателя от ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

Власти ЛНР обратились за помощью к миссии ОБСЕ, но там пообещали только всесторонне изучить вопрос. Никаких действий европейские наблюдатели не предприняли.

После этого у гостиницы в Донецке, где размещаются наблюдатели ОБСЕ, начались мирные акции. Собравшиеся требовали от представителей миссии принять меры к освобождению захваченного украинской стороной офицера. Сотрудники ОБСЕ перестали выходить из гостиницы, а 17 октября объявили о приостановке деятельности миссии.

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