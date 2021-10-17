Врачи назвали симптом коронавируса у сделавших прививку

Заболеть можно и после вакцинации

Российские врачи рассказали о симптоме коронавируса, который может проявляться только у привитых граждан, пишет издание PRIMPRESS.RU. Медики наблюдали за заболевшими пациентами, которые прошли полный курс вакцинации.

У большинства сделавших прививку и после этого заразившихся наблюдается сильное чихание. Врачи советуют при появлении такого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на коронавирус.

Специалисты утверждают, что прививка не гарантирует от заражения коронавирусом, но значительно облегчает течение болезни. Негативными факторами в таких случаях могут стать возраст и сопутствующие хронические заболевания.

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