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"Наконец-то я здесь": Мугуруса настроена на победу на "Кубке Кремля"

19:42
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Испанская теннисистка пока привыкает к новому корту и климату в Москве

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассчитывает победить на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля". Спортсменка рассказала об этом в воскресенье во время пресс-конференции во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой.

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ТВЦ: Гарбинье, добро пожаловать в Москву! Как вас встретили у нас? Успели уже провести тренировку в "Лужниках"?

Гарбинье Мугуруса: Да, сегодня у меня была пара тренировок. Мне нужно привыкнуть к стадиону, покрытию, смене часовых поясов и смене климата (на пресс-конференции спортсменка сидела в куртке – прим. ред.). Вот над этим я сейчас работаю.

ТВЦ: Расскажите, что ждете от турнира в Москве. Вы недавно стали чемпионом турнира в Дубае и Чикаго, я так понимаю, настроены побеждать и дальше?

Г.М: Настроена выиграть турнир в Москве. Столько лет по разным причинам не получалось к вам приехать - и вот наконец я здесь. "Кубок Кремля" – последний рывок под конец сезона.

ТВЦ: В последнее время вы увлеклись танцами. Журналисты даже называют вас "королевой танцев". В соцсетях вы часто стали публиковать ролики, где танцуете. Недавно вышел рекламный ролик, в ходе которого вы показали свои умения. Расскажите, вы так спасаетесь в эпоху пандемии?

Г.М.: Я всегда любила танцевать, с детства. Я из латинской семьи, у меня это в крови (Мугуруса родилась в Венесуэле – прим. ред.). Всегда, когда я слышу музыку, движения просто рвутся из меня. Это часть моей личности, я не хочу это сдерживать.  Мне нравится делиться этим с людьми. Это то, что я люблю делать, помимо тенниса. Хороший способ показать другую сторону себя.

 

Гарбинье Мугуруса начнет турнир в Москве со второго круга. Соперница спортсменки пока не определена.

Основная сетка "ВТБ Кубок Кремля" начнется в понедельник, 18 октября. Финал международных соревнований пройдет 24 октября.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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