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Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачах

19:21
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Наказание может быть серьёзным

Перед началом зимы юрист посоветовал всем владельцам дачных участков избавиться от сорняков, чтобы весной и летом не платить штраф. В интервью ПРАЙМ ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов напомнил, что сорняками на дачах могут заинтересоваться проверяющие органы.
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Так, дачник может получить штраф за одуванчики, полынь, чертополох, борщевик Сосновского. Обязательное условие для наказания рублём – сорняки должны расти на 50% участка и более.

В таких ситуациях штраф может составить от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. В случае, если по документам кадастровая стоимость не определена, то с владельца участка взыщут от 10 до 20 тысяч рублей.

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