Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачах

Наказание может быть серьёзным

Перед началом зимы юрист посоветовал всем владельцам дачных участков избавиться от сорняков, чтобы весной и летом не платить штраф. В интервью ПРАЙМ ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов напомнил, что сорняками на дачах могут заинтересоваться проверяющие органы.

Так, дачник может получить штраф за одуванчики, полынь, чертополох, борщевик Сосновского. Обязательное условие для наказания рублём – сорняки должны расти на 50% участка и более.

В таких ситуациях штраф может составить от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. В случае, если по документам кадастровая стоимость не определена, то с владельца участка взыщут от 10 до 20 тысяч рублей.

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