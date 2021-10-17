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Медведь напал на женщину в орловском цирке (видео)

19:42
  • воскресенье
  • 17 октября 2021

Она не пострадала

Медведь напал на сотрудницу цирка-шапито "Гранд" во время представления в Орле. Очевидцы выкладывают в соцсетях видео этого происшествия.

На кадрах видно, как во время циркового номера на арене медведь пытается обнять женщину, она падает, а стоящие рядом дрессировщики бросаются к ней на помощь.

Женщина отделалась сильным испугом. Прокуратура и следственные органы начали проверку этого инцидента.

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