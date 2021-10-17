Медведь напал на женщину в орловском цирке (видео)

Она не пострадала

Медведь напал на сотрудницу цирка-шапито "Гранд" во время представления в Орле. Очевидцы выкладывают в соцсетях видео этого происшествия.

На кадрах видно, как во время циркового номера на арене медведь пытается обнять женщину, она падает, а стоящие рядом дрессировщики бросаются к ней на помощь.

Женщина отделалась сильным испугом. Прокуратура и следственные органы начали проверку этого инцидента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram